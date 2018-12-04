Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области

ВОРОНЕЖ, 4 дек — РИА Новости. Прокуратура Ивановской области начала проверку по факту ДТП в городе Вичуга, в результате которой пострадали 16 человек, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник прокурора региона Валентина Кручинина.

По данным полиции, ДТП с автобусом произошло около 8.00 мск в городе Вичуга Ивановской области на улице Большая пролетарская. Водителю маршрутного ПАЗа, в котором находились 20 пассажиров, стало плохо во время движения, автобус выехал на встречную полосу, врезался в забор и в дерево. По данным управления МВД, в результате аварии пострадали 16 человек, в том числе девушки 16 и 17 лет и четырехлетний ребенок.

Госпитализированный 56-летний водитель скончался в больнице. Как отмечает полиция, причина смерти, по предварительным данным, может быть не связана с полученными в аварии травмами.

"Предварительная причина аварии, по словам сотрудников ГИБДД, — сердечный приступ у водителя. Задача прокуратуры — выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности перевозки пассажиров и безопасности дородного движения. Все это будет установлено в ходе прокурорской проверки", — сказала Кручинина.

По информации УМВД, у пассажиров автобуса в основном ссадины, ушибы. У троих пострадавших — переломы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.