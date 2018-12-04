Бывшего депутата Саратовской думы объявили в международный розыск

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Бывший депутат Саратовской областной думы объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве на сумму более 40 миллионов рублей, сообщает областное СУСК.

По версии следствия, обвиняемый являлся фактическим владельцем компании-застройщика многоквартирного жилого дома в поселке Новосоколовогорский Волжского района Саратова, строительство которого остановилось из-за нехватки средств после того, как в 2013-2016 годах часть квартир в доме на сумму более 40 миллионов рублей по поручению экс-депутата безвозмездно передали ряду граждан и организаций в качестве оплаты долга, имевшегося у аффилированной фирмы перед ними.

"Обвиняемый от органов следствия скрылся, в связи с чем судом… в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен… в международный розыск… Судом по ходатайству следователя наложен арест на принадлежащее обвиняемому и его супруге имущество общей стоимостью свыше 30 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Экс-депутат обвиняется по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, обвиняемым является экс-депутат Алексей Сергеев.

В мае 2017 года сын экс-депутата, бывший директор строительной организации Артем Сергеев был приговорен к двум годам колонии общего режима по обвинению в обмане 75 дольщиков на 116 миллионов рублей при строительстве 14-этажного дома в городе Энгельсе. Следствие и суд тогда установили, что застройщик создавал видимость строительства объекта, направляя часть средств, полученных от дольщиков, на строительство других объектов. Артема Сергеева суд признал виновным по статье УК РФ "Злоупотребление полномочиями".