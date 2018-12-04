ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Водитель, забывший в машине, которую эвакуировали на штрафстоянку, полугодовалого ребёнка, привлечён к ответственности во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"Установлено, что транспортное средство было припарковано в нарушение правил дорожного движения, в результате чего эвакуировано на специализированную стоянку. Так как задние стекла эвакуируемого автомобиля были покрыты плотной тонировочной пленкой, в момент оформления административного материала, погрузки автомобиля сотрудники госавтоинспекции и водитель эвакуатора не увидели в салоне ребенка", — пояснили сотрудники полиции.

Как стало известно, родители, у которых всего 7 детей, с грудным ребенком приехали во Владивосток за покупками. Водитель автомобиля был привлечён к административной ответственности за парковку в неположенном месте и оставление несовершеннолетнего без присмотра. Жизни и здоровью девочки, которая находилась в салоне иномарки, ничего не угрожает.