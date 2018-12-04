ПЕТРОЗАВОДСК, 4 дек – РИА Новости. Экс-председатель товарищества индивидуальных застройщиков (ТИЗ) обвиняется в мошенничестве с недвижимостью на 112 миллионов рублей в Петрозаводске, сообщает во вторник прокуратура Карелии.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму 112 миллионов рублей. Бывший председатель ТИЗ "Каменный бор" по строительству и эксплуатации индивидуального блокированного жилого дома обвиняется в совершении нескольких преступлений по статье "Мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012-2016 годах председатель ТИЗ похитил более 74,6 миллиона рублей у граждан, желавших приобрести квартиры в строящемся доме в Петрозаводске. Он убедил покупателей заключить с ним предварительные договоры купли-продажи квартир. Злоумышленник получил деньги, но скрыл от горожан, что исполнять принятые на себя обязательства не намерен и квартиры в собственность им предоставлены не будут.

Кроме того, уточняется, что с 2010 года по 2017 год мужчина похитил у ряда жителей Петрозаводска и юрлиц более 37,6 миллиона рублей под предлогом оказания помощи в приобретении жилых и нежилых помещений, а также по договорам займа под залог недвижимого имущества, которым не имел права распоряжаться.

После вручения предпринимателю копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.