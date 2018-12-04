Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области возросло до 15

БРЯНСК, 4 дек — РИА Новости. Водитель автобуса с пассажирами в городе Вичуга Ивановской области потерял сознание за рулем и врезался в дерево: получили травмы 15 пассажиров, в том числе трое детей, сам водитель скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона Владислав Радостин.

По данным полиции, ДТП с пассажирским автобусом произошло около 8.00 мск в городе Вичуга Ивановской области на улице Большая пролетарская.

"Автобус марки ПАЗ следовал по внутреннему городскому маршруту. Кондуктор заметила, что машина начала почему-то уходить влево и выезжать на встречную полосу. Она тут же бросилась к нему (водителю – ред.), увидела, что он потерял сознание, хотела привести его в чувство, но было поздновато, автобус врезался в забор, далее в дерево", — сказал собеседник агентства.

© Фото : УМВД России по Ивановской области ДТП с пассажирским автобусом в Вичуге, Ивановская область. 4 декабря 2018 © Фото : УМВД России по Ивановской области ДТП с пассажирским автобусом в Вичуге, Ивановская область. 4 декабря 2018

По его словам, предварительно, 15 человек получили травмы, среди них девушка 17 лет и трое детей.

"А водитель умер в больнице, но причина пока не понятна, возможно, его смерть не связана с ДТП", — отметил Радостин.