В Омске ликвидировали пожар в больнице

НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Пожар в больнице скорой медпомощи №1 в Омске, из-за которого утром во вторник пришлось эвакуировать более 300 человек, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Как сообщалось, пожар вспыхнул в подвале больницы в 10.37 (07.37 мск). На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление на первом и втором этажах. Производилась эвакуация больных и персонала. В итоге было эвакуировано 324 человека. Звенья газодымозащитной службы спасли из подвала трех человек.

"В 11.54 (08.54 мск) пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. После обследования всех помещений администрация больницы примет решение о возврате эвакуированных людей в корпус", — сказал собеседник агентства.