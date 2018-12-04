На Алтае в массовом ДТП погиб один человек

БАРНАУЛ, 4 дек — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал во вторник утром во время массового столкновения машин на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла на 169 км автодороги Р-256 "Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — гр. с Монголией".

"Водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города Барнаула в Новосибирск, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом Hyundai County, двигавшимся в попутном направлении, и автомобилем "Nissan X — Trail". От удара Nissan откинуло в кювет, после чего произошло столкновение еще с двумя автомобилями. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.