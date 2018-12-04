На Ямале задержали одного из подозреваемых по делу о стрельбе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о стрельбе в городе Надым (ЯНАО), в результате которой погиб человек и еще двое пострадали, взят под стражу, сообщили РИА Новости во вторник в окружном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел днем 1 декабря. Находясь рядом с жилым домом, двое местных жителей устроили стрельбу во время конфликта с тремя мужчинами. В результате один из пострадавших скончался на месте, двое других были госпитализированы.

"Два человека задержаны. Один взят под стражу вчера, по второму сегодня решается вопрос", — рассказал представитель ведомства.

Ранее следователи возбудили в связи с конфликтом уголовное дело по статьям УК РФ, связанным с убийством и покушением на убийство двух лиц.

Окружное агентство "Север-Пресс", ссылаясь на собственные источники, предполагает, что потасовка со стрельбой могла произойти из-за "передела бизнеса". В свою очередь источники РИА Новости в правоохранительных органах отмечают, что один из задержанных ранее уже был судим по статье об убийстве.