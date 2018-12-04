В Петербурге двое организаторов банды скиммеров получили 15 лет колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга в ночь на вторник завершил оглашение приговора в отношении 17 участников группировки, которая занималась хищением денег с банковских карт граждан: двое организаторов приговорены к 15 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Суд признал Илью Стерлигова, Петра Байдака, Олега Щеголева, Олега Романюка, Михаила Предкова, Владимира Калиненко, Владимира Голубева, Юрия Гуржоса, Федора Гусарева, Михаила Булаха, Павла Арлашкина, Максима Аносова, Дмитрия Шункова, Заала Иашвили, Петра Богачева, Артура Мазурука, Германа Арутюнова виновными в совершении преступлений по статьям "мошенничество", "создание преступного сообщества вам и участие в нем".

"Суд назначил наказание: Стерлигову в виде лишения свободы сроком на 15 лет в ИК строгого режима со штрафом в 700 000 рублей. Байдаку в виде лишения свободы сроком на 15 лет в ИК строгого режима со штрафом в 700 000 рублей", — говорится в сообщении.

Согласно приговору, Щёголев и Арлашкин получили по 8 лет колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. По 7 лет общего режима получили Арутюнов и Голубев, по 6 — Аносов, Шунков, Романюк, 5 лет 6 месяцев — Мазурук, Гуржос, Булах. Гусарев получил 5 лет и 4 месяца общего режима. Получивший 1 год 3 месяца колонии Иашвили был освобожден по отбытию наказания. Кроме того, всем осужденным суд назначил штрафы от 100 до 200 тысяч рублей. Предков и Калиненко получили условные сроки — 5 и 6 лет соответственно со штрафом 100 тысяч рублей.

По данным ОПС, в августе 2012 года Стерлигов совместно с ранее осужденным Камо Восканяном и другими лицами создали организованную преступную группу для кражи денег в банковских терминалах с помощью нештатного (скиммингового) оборудования, позволяющего получать информацию на магнитной полосе банковских карт и фиксировать набранные на ПИН-клавиатуре банковских терминалов пароли доступа (ПИН-коды) к счетам банковских карт через терминалы.

По уголовному делу ущерб ОАО "Сбербанк России" составил более 6,3 миллиона рублей. Всего с 2012 по 2013 годы были похищены деньги у 116 клиентов банка ВТБ 24 и Сбербанка на общую сумму более 12,8 миллиона рублей. Ущерб ВТБ 24 был возмещен в рамках других уголовных дел.

Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 38 месяцев 10 суток. Дело поступило в суд в сентябре 2016 года и слушалось тройкой судей. Четверо участников группировки ранее были осуждены в особом порядке. Стерлигов и Байдак во время судебного процесса находились под домашним арестом, остальные фигуранты на подписке о невыезде. Осужденные к реальному лишению свободы взяты под стражу в зале суда немедленно.