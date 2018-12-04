В Москве мужчина украл из магазина шоколад и коньяк на 8,5 тысячи рублей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мужчина похитил из магазина в центре Москвы 17 плиток шоколада и бутылку коньяка, в настоящий момент он задержан, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления МВД.

"Вечером 2 декабря поступило сообщение от представителя магазина о том, что по адресу: город Москва, улица Валовая, дом 8/18 неизвестный похитил 17 пачек шоколада и бутылку коньяка", — пояснили в пресс-службе.

Ущерб составил около 8,5 тысячи рублей.

Вскоре мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "кража".