В Свердловской области начали проверку после падения мотодельтаплана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после падения мотодельтаплана в Свердловской области, в результате чего погиб один человек, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Днем 3 ноября в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области упал мотодельтаплан "Апогей-16". Пилот погиб, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сейчас он в реанимации. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

"В связи с этим Нижнетагильской транспортной прокуратурой организована и проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", – говорится в сообщении.