ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Администрация города Лабытнанги в ЯНАО не комментирует информацию, что замглавы муниципалитета Ольга Бульс, добившись через суд выплаты 1,6 миллиона рублей при выходе на пенсию, вернулась работать в мэрию в прежней должности.

В середине ноября на сайте городского суда Лабытнанги было опубликовано решение по иску Бульс, которая взыскала с муниципалитета около 1,6 миллиона рублей. Эти деньги, как говорится в материалах суда, являются "недовыплаченным материальным поощрением" при увольнении по инициативе работника в связи с выходом на пенсию по старости.

Поводом для обращения в суд, как отмечается в документе, стал тот факт, что при увольнении женщине выплатили три месячных заработка. Однако ее стаж муниципальной службы к тому моменту превышал 26 лет, и чиновнице полагались восемь размеров месячного денежного содержания.

Суд принял решение в пользу Бульс и взыскал с муниципалитета указанную сумму, при этом вскоре в СМИ появилась информация, что женщина вернулась на работу в мэрию после увольнения и выплаты "золотого парашюта".

В администрации Лабытнанги заявили РИА Новости, что не комментируют ситуацию, при этом собеседник агентства пояснил, что Ольга Бульс сейчас работает в городской мэрии. Согласно информации на сайте муниципалитета, она по-прежнему занимает должность заместителя главы администрации города.