МВД установило подозреваемого в "минировании" школы в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после ложного звонка о взрывном устройстве в школе Комсомольска-на-Амуре, откуда было эвакуировано более 500 детей, установлен подозреваемый, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

"В дежурную часть УМВД России по Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение от неизвестного об опасности. На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. Кинолог со служебной собакой проверили помещения, взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружили. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан учащийся образовательного учреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростком и его родителями. Проводится проверка.

Как сообщили РИА Новости в школе Комсомольска-на-Амуре, сообщение о якобы заложенном устройстве поступило, когда в школе шел пятый урок.

"Звонок об этом поступил в конце пятого урока. В некоторых классах должен быть еще шестой урок, занятия были сорваны. Сразу эвакуировали всех детей и персонал, было 575 детей плюс персонал", — сказал представитель школы.