В Омске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в больнице

НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Более 300 человек эвакуировали во вторник из больницы скорой медпомощи №1 в Омске из-за пожара в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"В 10.37 (7.37 мск) поступило сообщение о пожаре в БСМП №1. На место выехали пожарные подразделения по повышенному номеру. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление на первом и втором этажах. Производилась эвакуация больных и персонала. В итоге было эвакуировано более 300 человек", — сообщил собеседник агентства.

В ГУМЧС отметили, что из подвала звеньями газодымозащитной службы были спасены три человека. В 11.18 (8.18 мск) пожар локализован на площади 20 квадратных метров. Тушение продолжается.

Представитель ведомства пояснил, что очаг пожара находится в подвале здания.