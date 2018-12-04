В Югре спасатели нашли фрагменты тела после пожара на складе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Фрагменты тела мужчины нашли спасатели при разборе завалов в сгоревшем мебельном складе в Нижневартовске (ХМАО), сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

Пожар на складе произошел вечером 1 декабря. Как уточняет следственное ведомство, ссылаясь на данные МЧС, площадь возгорания составила 3,9 тысячи квадратных метров. Также сообщалось об обрушении кровли здания.

"В ночь на 4 декабря при разборе завалов спасателями МЧС обнаружены фрагменты тела мужчины, предположительно, работника склада. Кроме этого, по данным следствия, остается неизвестным местонахождение еще одного работника. Разбор завалов в настоящее время продолжается", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что следователи осмотрели место происшествия, опрашивают работников склада, выясняют все обстоятельства произошедшего. Причину пожара специалисты установят после пожаротехнической экспертизы. Процессуальное решение по данному факту следователи примут после проведения всех необходимых мероприятий, добавили в управлении.