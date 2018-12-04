Под Хабаровском один человек погиб в ДТП

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе "Хабаровск — Ильинка – Ракитное", один водитель погиб, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

"Четвертого декабря в 07.30 на 4 километре а/д "Хабаровск — Ильинка – Ракитное" водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Приус", при обгоне выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем "Ниссан Атлас" движущимся во встречном направлении, после чего автомобиль "Тойота Приус" совершил столкновение с автомобилем "Субару Стелла"", — сказал он.

По его словам, в результате ДТП водитель "Субару" погиб, водитель и пассажир "Ниссан", двое несовершеннолетних пассажиров "Субару", а так же водитель и пассажир "Тойота" получили телесные повреждения.