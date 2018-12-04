В Свердловской области упал мотодельтаплан

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту падения мотодельтаплана Апогей-16. 4 декабря 2018

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту падения мотодельтаплана Апогей-16. 4 декабря 2018

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Моторный дельтаплан "Апогей-16" упал в Свердловской области, пилот погиб, сообщается на канале СК РФ в мессенджере WhatsApp.

"Пилот погиб на месте, пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу Нижнего Тагила. На месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека", отмечает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Черноисточинск в Пригородном районе Свердловской области. "Пострадавший находится в тяжелом состоянии, в реанимационном отделении", – говорится в сообщении следствия.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа, в том числе руководитель нижнетагильского следственного отдела на транспорте и нижнетагильский транспортный прокурор.