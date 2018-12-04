Мосгорсуд пересмотрел законность обыска у двух бывших вице-мэров Сочи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд отменил постановления районного суда, признавшего законность обыска в квартирах бывшего первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова.

"Решение Басманного суда Москвы от 19 октября, которым производство обыска в жилище Юрина признано законным, отменить, материал направить на новое рассмотрение в ином составе", — сказала судья на заседании. Аналогичное решение Мосгорсуд принял по жалобам на обыск в квартире предшественника Юрина Анатолия Рыкова.

Супруга Юрина в Мосгорсуде в понедельник пожаловалась, что следователи изъяли множество личных вещей, а также электронные гаджеты, без которых ее работа как предпринимателя парализована. "При обыске изъяли наши личные вещи. Два диска: из роддома, а второй диск — со свадьбы. Также изъяли украшения. Это мои личные вещи, а также украшения моей дочери. Это подарки от разных людей, а также украшения, которые я покупала себе сама ещё до 2012 года", — сказала она, отметив, что следователи также изъяли "ноутбуки и деньги".

Адвокаты Юрина указывали на ряд нарушений, в том числе его конституционных прав, так, в ходе обыска отсутствовал адвокат. Защитник Рыкова Сергей Тришкин в своей жалобе заявил, что Басманный суд в нарушение всех норм рассмотрел материал Следственного комитета РФ, который не был подписан следователем. Кроме того, следователи, проводя обыск по основаниям, не терпящим отлагательств, составили протокол лишь на одну квартиру, но провели обыск и в соседней квартире. Следователь Александр Кошкин пояснил, что квартиры являются смежными, в обоих проживает Рыков, поэтому постановление было выписано одно.

В октябре в мэрии Сочи прошли обыски по делу о коррупции. Первого вице-мэра города Сергея Юрина и группу других чиновников задержали и доставили в Москву, позже Басманный суд взял Юрина под стражу. Также в октябре заместитель главы города Иван Бомбергер был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По данному делу о коррупции проходят первый заммэра Мугдин Чермит, глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор МУП Сочи "Водоканал" Сергей Винарский.

В конце октября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 15 декабря бывшего замначальника правового управления администрации Сочи, а ныне гендиректора ООО "Левис Империум" Андрея Левентюка, а также замгендиректора АНО "Росгонки" Анатолия Рыкова. Они обвиняются в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере.