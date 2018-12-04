В Архангельске пять человек пострадали при пожаре в деревянном доме

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Деревянный жилой дом горел в Архангельске: пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"После пожара в четырехквартирном деревянном жилом доме в Архангельске госпитализированы пять человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар удалось потушить на площади 400 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба, из горящего здания на улице Володарского были эвакуированы 13 человек. В 05.15 мск открытое горение было ликвидировано. К тушению пожара привлекались 37 человек и 12 единиц техники.