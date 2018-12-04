Водитель фуры, столкнувшейся с автобусом с детьми под Норильском, арестован

КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Водитель грузовика, в который в субботу под Норильском Красноярского края врезался микроавтобус с детской командой по борьбе, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на 20-м километре автодороги водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим из-за поломки на полосе движения КАМАЗом. В микроавтобусе находились девять человек, шесть из которых дети 13-15 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте. В полиции сообщили, что детская команда в сопровождении тренера ехала на соревнования по борьбе в Норильск на автобусе частного перевозчика, так как ранее власти района отказались дать транспорт из-за мороза. Полиция возбудила уголовное дело, СК начал доследственную проверку. Дело находится на личном контроле прокурора региона и руководства краевого главка МВД.

"По ходатайству следователей полиции судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца в отношении подозреваемого в ДТП, в результате которого погибло два человека", — говорится в сообщении.

В краевом главке РИА Новости сообщили, что речь идет о водителе КАМАЗа. Дело возбуждено по части 5 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.