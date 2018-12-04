В среду на Камчатку обрушится циклон с мокрым снегом и ураганным ветром

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Спасатели предупреждают о подходе к Камчатке циклона, который 5 декабря принесет в регион мокрый снег, метель и сильный ветер, местами до ураганного.

По данным регионального главка МЧС РФ, силы и средства спасателей переводятся в режим повышенной готовности.

"Пятого декабря 2018 года утром и днем в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского района ожидаются сильный снег, метель. Прогнозируются налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица и снежные заносы. На юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов утром ожидается усиление ветра до 35-40 метров в секунду. Днем в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком и на востоке Елизовского района порывы могут достигать 25-30 метров в секунду, на юге Мильковского района — 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, непогода может привести к авариям на энергосетях и сложной обстановке на дорогах. Циклон будет оказывать влияние на южные районы края до 6 декабря включительно.

Спасатели рекомендуют местным жителям не выезжать за пределы населенных пунктов, соблюдать скоростной режим, туристам и охотникам не выходить на маршруты в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками, а рыбакам – не выходить и не выезжать на лед. В городе лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.