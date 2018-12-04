ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ об отлове на Чукотке детенышей моржей и их помещении в бухту в Приморье, где уже находятся десятки белух и косаток и выявлены множество нарушений, сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Исаева.

Местное информационное агентство Portofranko ранее со ссылкой на главу центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лору Белоиван сообщило, что пять моржат, отловленных на Чукотке, привезли на базу в бухте Средней. Отлов детенышей моржей запрещен.

"Проводится проверка по информации о пяти детенышах моржей, опубликованной в СМИ. Проверка займет около двух недель", — сказала Исаева.

По данным следователей, в бухте Средняя содержатся 12 косаток и 90 белух.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что в России готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во владивостокской природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных.

Следователи ранее возбудили дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Также сообщалось, что экспертная комиссия Росприроднадзора по итогам экспертизы материалов общего допустимого улова в Охотском море на 2019 год рекомендовала уменьшить объемы изъятия белух в пять раз, а косаток — в два раза.