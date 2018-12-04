На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололеда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек — РИА Новости. На Сахалине открыли участок закрытой ранее из-за гололеда автодороги, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.

"С 12.15 (04.15 мск) открыто движение на участке автодороги Арсентьевка – Ильинское", — рассказали в ведомстве.

Однако остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог Восход – Александровск-Сахалинский", Красногорск – Медвежье и Макаров – Смирных.

Региональный главк МЧС России рекомендует жителям воздержаться от поездок в указанном направлении или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.