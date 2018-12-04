Бывшего главу Камчатского спасотряда осудили за завышение премии

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Городской суд Петропавловска-Камчатского осудил условно бывшего начальника Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России – филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС РФ и бывшего бухгалтера отряда за незаконное завышение премии на 421 тысячу рублей, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что в декабре 2016 года вопреки приказу руководителя ДВРПСО МЧС России, используя свое служебное положение, начальник Камчатского спасательного отряда дал указание бухгалтеру начислить ему премию в завышенном размере. Желая помочь своему руководителю незаконно обогатиться, бухгалтер оформила необходимые финансовые документы, на основании которых начальнику выплачено на 421 тысячу рублей больше, чем определено приказом головного учреждения", — говорится в сообщении.

Деньги фигурант присвоил, отмечает прокуратура. В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, сказав, что завышенную премию начислили ошибочно.

Учитывая частичное добровольное возмещение подсудимым ущерба и состояние его здоровья, ему назначено 2,5 года условно с испытательным сроком в 2 года. Бывшая бухгалтер осуждена условно на 2 года с испытательным сроком 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.