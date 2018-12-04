Под Хабаровском восемь человек пострадали при столкновении трех машин

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали во вторник при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей на дороге Ильинка – Некрасовка под Хабаровском, сообщает ДВРПСО МЧС России.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило рано утром во вторник оперативному дежурному ДВРПСО. Незамедлительно на место ДТП выехала дежурная смена спасателей.

"По предварительной информации, ДТП произошло в результате нарушения правил при совершении обгона. Столкнулись три автомашины — две легковые и грузовик, он перевернулся. Пострадали восемь человек, в том числе, двое несовершеннолетних. Прибыв на место ДТП спасатели убедились, что несовершеннолетних пострадавших уже увезли в больницу, требовалось деблокировать из разбитых автомобилей четырех взрослых — двух мужчин, двух женщин, зажатых в покореженном железе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) спасатели извлекли пострадавших, оказали им первую помощь, передали прибывшим специалистам скорой помощи. В результате аварии пострадавшие получили переломы.

Как сообщили РИА Новости с краевом ГИБДД, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

"Группа инспекторов выясняет обстоятельства аварии, опрашивают очевидцев, устанавливается и количество пострадавших. На этот момент известно, что двоих детей госпитализировали, по ним есть справки", — сказал представитель ГИБДД.