В Приморье из-за снега с дождем отменили свыше десяти автобусных рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Свыше 10 внутрикраевых автобусных рейсов во вторник отменили в Приморье из-за дождей со снегом и последующих заморозков.

По данным синоптиков, в понедельник с запада подошли атмосферные фронты, в западной половине Приморья начались осадки: дождь, на северо-востоке края шел снег.

Температура воздуха понизилась с плюсовой до —5…-12 °С, на дорогах – гололед.

Согласно информации на сайте автовокзала Владивостока, во вторник отменили 13 рейсов в Уссурийск, Артем, Партизанск, Находку и другие населенные пункты.

По данным аэропорта Владивосток, во вторник отменен рейс в Южно-Сахалинск, а также в приморский Терней. Задерживается вылет в Хабаровск, а также самолеты из Петропавловска-Камчатского и Якутска.