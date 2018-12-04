В Приморье из-за снега с дождем отменили свыше десяти автобусных рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Свыше 10 внутрикраевых автобусных рейсов во вторник отменили в Приморье из-за дождей со снегом и последующих заморозков.
По данным синоптиков, в понедельник с запада подошли атмосферные фронты, в западной половине Приморья начались осадки: дождь, на северо-востоке края шел снег.
Температура воздуха понизилась с плюсовой до —5…-12 °С, на дорогах – гололед.
По данным аэропорта Владивосток, во вторник отменен рейс в Южно-Сахалинск, а также в приморский Терней. Задерживается вылет в Хабаровск, а также самолеты из Петропавловска-Камчатского и Якутска.