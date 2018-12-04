На Камчатке возбудили дело против руководителя "Свидетелей Иеговы"*

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Правоохранители на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который как руководитель местной организации "Свидетелей Иеговы"* пытался продолжать ее деятельность вопреки запрету, сообщает региональное следственное управление СК.
"Злоумышленник, являющийся руководителем религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Петропавловске-Камчатском, предпринял активные действия… выражающиеся в созыве собраний не менее двух раз в неделю в одной из квартир… организации коллективных религиозных выступлений и богослужений, в соответствии с идеологией религиозного объединения "Свидетели Иеговы"* на данных собраниях, распространении литературы экстремистского содержания", — говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски дома у подозреваемого и в месте сбора участников экстремистской организации, изъяли доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.
* Запрещенная в России экстремистская организация