На Камчатке возбудили дело против руководителя "Свидетелей Иеговы"*

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Правоохранители на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который как руководитель местной организации "Свидетелей Иеговы"* пытался продолжать ее деятельность вопреки запрету, сообщает региональное следственное управление СК.

Решением Верховного суда России религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящие в ее структуру местные религиозные организации (в том числе местная организация в Петропавловске-Камчатском) в 2017 году были признаны экстремистскими и запрещены.

"Злоумышленник, являющийся руководителем религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Петропавловске-Камчатском, предпринял активные действия… выражающиеся в созыве собраний не менее двух раз в неделю в одной из квартир… организации коллективных религиозных выступлений и богослужений, в соответствии с идеологией религиозного объединения "Свидетели Иеговы"* на данных собраниях, распространении литературы экстремистского содержания", — говорится в сообщении.

По данным следователей, подозреваемый обучал жителей краевого центра постулатам религиозного объединения и организовывал просмотр видеоматериалов запрещенной структуры.

Правоохранители провели обыски дома у подозреваемого и в месте сбора участников экстремистской организации, изъяли доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

* Запрещенная в России экстремистская организация