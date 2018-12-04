Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на четыре километра

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 4 километров, угрозы жизни населения нет, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

В среднем столб пепла достигает высоты в два-три километра, рекордным был шестикилометровый столб 31 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году, с лета 2018 года это происходит почти ежедневно.

"Четвертого декабря в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко… наблюдался пепловый выброс на высоту до четырех километров, шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в городе Северо-Курильске пеплопада не зафиксировано, запаха сероводорода нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.