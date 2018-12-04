На Сахалине из-за гололеда ограничили движение транспорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек — РИА Новости. Центр и юг Сахалина закрыты для движения транспорта из-за гололеда, сообщили во вторник РИА Новости в региональном главке МЧС России.

"В связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 понедельника мск) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных – Стародубское", — рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, на закрытом участке трассы задействованы четыре поста ГИБДД. Движение на дорогах будет возобновлено по мере улучшения погодных условий.