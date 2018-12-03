"Боимся выйти ": почему в Тольятти не могут найти маньяка, режущего девушек

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости, Виктор Званцев. Тольяттинская полиция третьи сутки подряд разыскивают неизвестного, нападающего с ножом на одиноких женщин. По данным МВД, он тяжело ранил двоих, однако местные утверждают, что пострадавших гораздо больше. Личность и мотивы преступника установить пока не удалось. Оперативники отрабатывают сразу несколько версий, а тольяттинцы тем временем организуют народные дружины для патрулирования улицы. РИА Новости попыталось разобраться в сложившейся ситуации.

Вечерняя прогулка

Первый тревожный звонок прозвенел вечером 29 ноября, когда в тольяттинских пабликах в соцсетях опубликовали информацию о нападении неизвестного мужчина на молодую девушку. "В четверг в 19:30 на мою сестру около подъезда напал какой-то урод! Это было в шестом квартале на улице Революционной. Он подбежал сзади, нанёс два удара ножом по спине, прорезал ей пуховик и одежду, — написал анонимный пользователь. – Замахнувшись третий раз, он поскользнулся и упал с лестницы, после чего убежал. Это молодой парень, лет 18, славянской внешности, одет в бежевую куртку, чёрные штаны и темную шапку. К счастью, сестра отделалась неглубокими ранами".

Большинство пользователей отнеслись к сообщению скептически, однако уже на следующий день о похожем нападении вновь написали в социальных сетях и даже местных СМИ. Причем, уже со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел вечером 30 ноября. Жертвой стала 20-летняя Татьяна А., получившая несколько проникающих ножевых ранений груди и живота. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу — сейчас она с серьезными повреждениями желудка и печени находится в реанимации.

В субботу, первого декабря, трагедия повторилась. На этот раз от рук неизвестного пострадала 46-летняя женщина. К счастью, она выжила и сейчас находится в больнице.

После этих случаев соцсети взорвались сообщениями о десятках пострадавших, в числе которых девушки и маленькие дети. Однако по данным на утро вторника полицейские официально подтвердили лишь два эпизода, случившиеся 30 ноября и первого декабря в Автозаводском районе. "Сотрудники УМВД России ведут розыск неизвестного преступника, — сообщили РИА Новости в Главном управлении МВД по Самарской области. — Подозреваемый — мужчина худощавого телосложения, на вид ему 30 лет, рост 160-170 сантиметров, был одет в куртку коричневого цвета и синие джинсы".

По факту нападений полицейские возбудили уголовные дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда". "Также ставился вопрос о переквалификации на более тяжкую статью "Покушение на убийство", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. – По предварительным данным, подозреваемому никто не мешал завершить свои нападение убийством, но он почему-то этого не сделал. Его мотивы пока остаются неясны".

Распространенное в соцсетях видео, на котором предположительно зафиксировано одной из нападений.

Расследование находится на особом контроле у областной прокуратуры. "На территории города проводятся оперативные мероприятия, все сотрудники силовых ведомств, а также частных охранных предприятий ориентированы на поиск нападавшего, — добавили в ведомстве. — Ведется отработка подучетных лиц, в том числе, состоящих на психоневрологическом учете".

Народный гнев

Между тем многие тольяттинцы, особенно жители Автозаводского района, не на шутку взволнованы. По их словам, девушки боятся выходить на улицу, а родители – отпускать детей в школу. "На учебу и домой мы стараемся ходить группами по семь-восемь человек, — поделился с РИА Новости студент одного из колледжей Илья Динюшев. – Выходить на улицу стало опасно".

В полиции также посоветовали горожанам передвигаться только по освещенным местам, и не выходить из дома поодиночке. Пока оперативники, работающие в усиленном режиме, ищут нападавшего, тольяттинцы объединяются в народные дружины. Как для патрулирования улиц, так и для самостоятельного поиска.

"Я кинул клич в социальных сетях, на который сразу отозвались около 50 человек. Мы планируем пройтись по тем местам, где произошли преступления. Наша задача – предотвратить новые нападения и, по возможности, поймать маньяка, — рассказывает РИА Новости житель Тольятти Олег Галин. – В городе многие напуганы. Есть информация, что после каждого покушения преступник меняет одежду, то есть делает все довольно продуманно. У меня дома жена и двое детей, поэтому я хочу поймать его как можно скорее".

Олег не единственный активист – на предложение о создании народных дружин откликнулись сотни людей. Вечером третьего декабря в Тольятти началось усиленное патрулирование улиц. В качестве ориентировки полиция и гражданские используют скриншот с видеокамер, запечатлевших подозреваемого.

Петрозаводский почерк

Напомним, похожий случай произошел в сентябре в Петрозаводске, когда неизвестный преступник за сутки жестоко расправился с двумя девушками. Первой жертвой стала 20-летняч студентка медколледжа Людмила Серебрякова. По словам однокурсниц, она вышла на улицу покурить, а преступник подкрался сзади и ударил охотничьим ножом в шею. Вторая жертва, 27-летняя Александра Трифонова, работала офис-менеджером в агентстве по недвижимости. Ее нашли в городском парке прохожие — у девушки еще прощупывался пульс, но она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Подозреваемого задержали на следующий день после убийств. Им оказался 28-летний Антон Ипатов. В его "послужном списке" шесть судимостей, две из которых — погашенные. Последний срок рецидивист получил в сентябре 2011-го за серию преступлений, в том числе за несколько краж и попытку автоугона. На свободу он вышел два года назад. За двойное убийство ему грозит более серьезное наказание – вплоть до пожизненного.

Нападавшему на девушек в Тольятти, в случае его успешной поимки, "светит" до десяти лет лишения свободы. Однако, если дело все-же переквалифицируют на статью "Покушение на убийство", срок наказания увеличится вдвое.