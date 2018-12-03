Самолет рейса Flydubai не получал разрешения диспетчера на взлет

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Заявление эмиратской авиакомпании Flydubai о том, что задержка ее рейса в воскресенье была вызвана противообледенительной обработкой, не соответствует действительности, самолет авиакомпании пытался взлететь в московском аэропорту "Шереметьево" без разрешения диспетчера, заявил РИА Новости представитель Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).

Ранее официальный представитель Flydubai сообщил РИА Новости, что задержка вылета лайнера из "Шереметьево" в минувшее воскресенье была вызвана дозаправкой и противообледенительной обработкой, а не попыткой пилота взлететь без разрешения диспетчеров.

"В воскресенье в аэропорту "Шереметьево" в 9.45 по московскому времени воздушное судно Boeing-737 авиакомпании Flydubai, находясь на старте, начало разбег по взлетно-посадочной полосе без команды с вышки. Однако полоса была занята", — сообщили в ведомстве.

По команде авиадиспетчера в целях обеспечения безопасности взлет был прекращен, самолет вырулил обратно на стоянку. После проведения разбирательства в 12.18 мск борт вылетел из столичной гавани в Дубай.

"Заявление о том, что со старта Boeing-737 вернулся к стойке для дозаправки и деайсинга согласно инструкции, не соответствует действительности", — отметили в госкорпорации.