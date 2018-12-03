Самолет рейса Flydubai не получал разрешения диспетчера на взлет

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Заявление эмиратской авиакомпании Flydubai о том, что задержка ее рейса в воскресенье была вызвана противообледенительной обработкой, не соответствует действительности, самолет авиакомпании пытался взлететь в московском аэропорту "Шереметьево" без разрешения диспетчера, заявил РИА Новости представитель Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).
"В воскресенье в аэропорту "Шереметьево" в 9.45 по московскому времени воздушное судно Boeing-737 авиакомпании Flydubai, находясь на старте, начало разбег по взлетно-посадочной полосе без команды с вышки. Однако полоса была занята", — сообщили в ведомстве.
По команде авиадиспетчера в целях обеспечения безопасности взлет был прекращен, самолет вырулил обратно на стоянку. После проведения разбирательства в 12.18 мск борт вылетел из столичной гавани в Дубай.
"Заявление о том, что со старта Boeing-737 вернулся к стойке для дозаправки и деайсинга согласно инструкции, не соответствует действительности", — отметили в госкорпорации.