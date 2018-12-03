В Приамурье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении одного из участников ДТП с микроавтобусом, в котором, по уточненной информации, 9 человек пострадали и один погиб, сообщает УМВД по региону.

Как сообщалось, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и микроавтобус Mazda Bongo Friendee столкнулись в пяти километрах от поселка Уруша.

Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) возбуждено в отношении водителя Toyota Land Cruiser Prado, который, по версии следствия, "не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mazda Bongo Friendee".

"В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса — мужчина 1976 года рождения. Водитель, 1980 года рождения и шестеро пассажиров данного транспортного средства получили травмы. Также в автоаварии травмированы водитель и пассажирка внедорожника", — сообщает полиция.

Ранее региональное УМВД сообщало о шести пострадавших и одном погибшем.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, пожарные на месте происшествия помогли людям эвакуироваться из машин через двери и задний багажник, спасателям пришлось применять гидравлические ножницы.