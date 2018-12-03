На Ямале возбудили дело после гибели трех человека при пожаре

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара в многоквартирном деревянном доме в Новом Уренгое (ЯНАО), среди погибших есть ребенок, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Окружное управление МЧС утром в воскресенье сообщило о ночном пожаре в двухэтажном деревянном доме в Новом Уренгое. Специалисты МЧС предположили, что изначально пожар мог начаться в квартире №13, где проживал один из погибших жильцов, после чего пламя распространилось по всему зданию. Дом выгорел полностью и не подлежит восстановлению.

Согласно информации следствия, 2 декабря в ходе тушения пожара в деревянном доме по улице Первопроходцев были обнаружены тела трех жителей: мужчины, женщины и ребенка 2008 года рождения.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек при тушении пожара по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Ранее в муниципалитете сообщали, что пунктом временного размещения погорельцев стало городское общежитие. Местные власти решают вопрос, связанный с обеспечением жильем пострадавших от пожара.