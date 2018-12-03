В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Женщина в Воскресенском районе Подмосковья погибла от отравления угарным газом, трое детей попали в больницу, следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Отмечается, что сейчас дети лечатся амбулаторно, их состояние здоровья удовлетворительное. По данному факту проводится доследственная проверка.
"По предварительным данным следствия, дом отапливался с помощью печного оборудования, что и явилось причиной отравления женщины", — подчеркивается в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.