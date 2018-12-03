В Чувашии задержали подозреваемого в насилии над семилетней девочкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки, задержали в Чувашии по горячим следам, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Днем 30 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о совершении неизвестным мужчиной действий сексуального характера в отношении девочки в городе Канаше. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы преступления, а также получены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения.

"В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в совершении преступления. Злоумышленник задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления", — сообщает СУСК.

По версии следствия, подозреваемый, находясь около детского сада, схватил проходившую мимо девочку, отнес ее к расположенным неподалеку металлическим гаражам, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего покинул место преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия подозреваемый будет проверен на причастность к совершению иных преступлений.

Согласно УК РФ, задержанному грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.