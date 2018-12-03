ФСБ пресекла подпольное изготовление оружия под Иваново

ФСБ России пресекла деятельность канала по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в городе Кинешма

ФСБ России пресекла деятельность канала по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в городе Кинешма

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ пресекла в Ивановской области деятельность злоумышленников, которые модернизировали в подпольных мастерских оружие в боевые аналоги, а также изготавливали боеприпасы и сбывали их, возбуждены уголовные дела, сообщил центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность группы лиц из числа жителей города Кинешма Ивановской области, причастной к модернизации в подпольных мастерских гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов и их сбыту", — говорится в сообщении.

Добавляется, что из незаконного оборота изъяты нарезное огнестрельное оружие — автомат, изготовленный самодельным способом из частей и деталей списанного автомата Калашникова ОС АК-103, и более 20 охотничьих патронов калибра 7,62x39 мм, относящиеся к боеприпасам для охотничьего нарезного огнестрельного оружия, а также предметы похожие на пистолет-пулемет "Узи", пистолет "ПМ", револьвер марки "Наган", основные части и комплектующие оружия, более 50 патронов различного калибра и 2,5 килограмма пороха.

"Таким образом, пресечена деятельность подпольной мастерской со специальным оборудованием и инструментами для модернизации оружия и изготовления патронов", — отмечается в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье "незаконный оборот оружия", а также решается вопрос о дополнительной квалификации действий виновных лиц.

Кроме того, следственные действия по установлению возможной причастности членов преступной группы к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия продолжаются.