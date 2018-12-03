Экстрадированному в Россию главарю ОПГ предъявили окончательное обвинение

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экстрадированному из Австрии главарю ОПГ, убившей 60 человек, Аслану Гагиеву предъявлено окончательное обвинение, он начал знакомиться с делом, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что Гагиеву предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.
"Также следствием продолжается процедура получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции", — добавила Петренко.
По данным следствия, преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Следователи полагают, что бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.
Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.