Экстрадированному в Россию главарю ОПГ предъявили окончательное обвинение

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экстрадированному из Австрии главарю ОПГ, убившей 60 человек, Аслану Гагиеву предъявлено окончательное обвинение, он начал знакомиться с делом, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в совершении преступлений… Обвиняемый Гагиев вину в инкриминируемых деяниях не признал и от дачи показаний отказался… Аслан Гагиев уведомлен об окончании следственных действий по уголовному делу и следствием начата стадия ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела", — заявила Петренко.

Отмечается, что Гагиеву предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.

"Также следствием продолжается процедура получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции", — добавила Петренко.

По данным следствия, преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Следователи полагают, что бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс его экстрадиции в Россию. Защита Гагиева тормозила процесс выдачи под предлогом того, что у Гагиева якобы развилась тяжелая форма аэрофобии.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.