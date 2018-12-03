Расследование дела о крушении Ту-154 в Черном море продлили до конца марта

КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела о крушении пассажирского Ту-154 в Черном море в декабре 2016 года продлено до 25 марта, сообщил РИА Новости представитель родственников погибших, адвокат Игорь Трунов.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что срок следствия по уголовному делу о крушении Ту-154 продлен до 23 ноября в связи "с проведением большого количества экспертиз".

"Расследование продлено до 25 марта 2019 года. Связано с тем, что нужно провести ряд следственных действий, и с потерпевшими в том числе", — рассказал в понедельник РИА Новости Трунов.

Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.