В Туве отравились учитель и 11 учеников из-за напитка для иммунитета

КРАСНОЯРСК, 3 дек — РИА Новости. Одиннадцать учеников шестого класса и учитель в поселке Сукпак недалеко от Кызыла госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно, после употребления облепихового напитка для поднятия иммунитета, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике.

"Госпитализированы дети в возрасте 10-12 лет и учитель. Все они в состоянии легкой степени тяжести. По предварительным данным, причиной послужил напиток из облепихи, которым родители их напоили для поднятия иммунитета. В настоящее время устанавливается, откуда этот напиток, домашний или покупали, а также другие обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по данному факту следователи начали доследственную проверку.