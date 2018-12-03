Экс-главу Приволжского района будут судить за злоупотребление полномочиями

ВОРОНЕЖ, 3 дек — РИА Новости. Бывший глава Приволжского района Ивановской области Сергей Сычев предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

В конце мая 2017 года следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Приволжского района Сергея Сычева, который подозревался в незаконной передаче одному из своих родственников трех земельных участков общей площадью 2670 квадратных метров в городе Плёс. Затем Сычев передал тому же родственнику два из этих участков в собственность за 1,7 тысячи рублей.

"В результате незаконно отчуждения в пользу родственника Сычева части территории объекта культурного наследия Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника государству причинен существенный вред", — говорится в сообщении.

По данным следствия, стоимость переданных в собственность земельных участков на момент совершения преступления составляла почти 4 миллиона рублей, переданного в аренду – более 700 тысяч рублей.

"По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует следствие.

Ивановская область до последнего времени регулярно оказывалась в центре внимания из-за громких скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством чиновников. Бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Дмитрий Куликов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и взятке в 5 миллионов рублей. Суд в Ивановской области 1 ноября прошлого года приговорил к трем годам колонии бывшего главу комитета областной думы по лесному хозяйству Александра Жукова за взятки в размере 7 миллионов рублей. Также в ноябре глава Приволжского района Владимир Тихановский получил четыре года колонии за взятку в 400 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации за покровительство. В апреле 2017 года бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов был признан виновным в получении двух взяток на сумму в 8 миллионов рублей. Ленинский районный суд Иваново приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей, но в конце августа наказание было снижено до 6 лет 3 месяцев. В начале апреля этого года суд оштрафовал на 250 тысяч рублей замначальника хозяйственного управления Ивановской областной думы Михаила Калиничева за покушение на мошенничество в крупном размере.

Кроме того, фигурантами дела о земельной афере с ущербом свыше 15 миллионов рублей стали бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин и два его заместителя. В июле прошлого года стало известно, что в розыск объявлен бывший зампред правительства региона Виталий Ильюшкин, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей.