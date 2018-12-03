Число погибших при пожаре в жилом доме на Ямале возросло до трех человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Новом Уренгое (ЯНАО) увеличилось до трех, спасатели обнаружили при разборе завалов тела женщины и ребенка, сообщается на сайте местной администрации.

Окружное управление МЧС утром в воскресенье сообщило о ночном пожаре в двухэтажном деревянном доме в Новом Уренгое, в результате которого погиб один человек. Власти города в свою очередь уточняли, что пострадали еще 9 жильцов. Специалисты МЧС предположили, что изначально пожар мог начаться в квартире №13, где проживал погибший, после чего пламя распространилось по всему зданию. Дом выгорел полностью и не подлежит восстановлению.

"В третьем отряде федеральной противопожарной службы по ЯНАО сообщили, что 3 декабря 2018 года в ходе разбора конструкций и пожарного мусора сотрудниками МЧС в одной из квартир были обнаружены фрагменты тел. По предварительным данным, они могут принадлежать несовершеннолетнему ребенку и его матери, пропавшим без вести после пожара", — говорится в сообщении.

По информации властей, трое из числа пострадавших сейчас находятся на лечении в стационаре. Одна женщина — в реанимации в тяжелом состоянии, 18-летняя девушка и мужчина — в отделении травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести.

Муниципалитет также подчеркивает, что десять семей из сгоревшего дома уже получили квартиры, столько же оформляют документы на жилье. Кроме того, две семьи заселились во временный фонд до решения их жилищного вопроса, еще две семьи к властям пока не обращались, так как находятся за пределами Нового Уренгоя.

"Администрация города выдала материальную помощь пострадавшим на приобретение предметов первой необходимости. Людям оказывается содействие в восстановлении документов. Погорельцам, всем без исключения, выдается одежда и предметы первой необходимости — к этой акции сразу после трагедии активно подключились жители города… Специалисты говорят, сейчас необходимости в вещах уже нет — их собрано достаточное количество", — добавили в администрации.

Ранее в МЧС озвучили наиболее вероятную версию возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем, но отрабатываются и другие варианты. Кроме того, специалисты устанавливают виновных в происшествии и ущерб.