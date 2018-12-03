Жители Челябинска спасли привязанного к дереву ротвейлера

Ротвейлер, привязанный к сосне в парке у Лыжной базы в Челябинске

Ротвейлер, привязанный к сосне в парке у Лыжной базы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек — РИА Новости. Жительница Челябинска спасла привязанного к дереву ротвейлера, сообщила РИА Новости руководитель местного зооприюта "Наш дом" Полина Кефер.

Животное нашли в Курчатовском районе, на нем был намордник. Прождав хозяев около часа, женщина позвонила в приют и попросила помочь.

На место выехала волонтер, собаку отвезли в клинику.

"Вероятно, пса привязали и оставили на морозе либо в субботу вечером, либо в воскресенье ночью, он уже сильно замерз и был голодный", — рассказала Кефер.

Она также выразила сожаление, что люди оставили своего питомца "на медленную холодно-голодную смерть".

Сейчас собака находится под присмотром специалистов. Выяснилось, что это кобель примерно трех лет. Он напуган, сидит в тепле и не хочет выходить гулять. Сейчас ему ищут хозяина.