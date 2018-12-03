СК назвал возможную причину жесткой посадки Ми-26 в НАО

МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ Михаил Конкин.

"В качестве предварительной причины следователи придерживаются версии об ошибке пилотирования. Точная оценка будет дана по результатам проведенных следственных действий, в том числе межгосударственного авиационного комитета", — отметил собеседник агентства.

По его словам, следователи изъяли предметы и документы, относящиеся к уголовному делу, в том числе допросили пострадавших, которые находятся в больнице.

В среду, 28 ноября, в 15.46 примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма неподалеку от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, эксплуатант "ЮТэйр-Вертолетные услуги", на борту которого находились 6 человек. Командир воздушного судна погиб, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения. В этот же день вертолет Нарьян-Марского объединённого авиаотряда доставил пятерых пострадавших в авиапроисшествии в Ненецкую окружную больницу. Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.