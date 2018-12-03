Во Владимирской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

ВОРОНЕЖ, 3 дек — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели четырех человек от отравления угарным газом во Владимирской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным СК, 29 ноября 73-летний житель Москвы приехал в свой дом в деревне Чуприяново Петушинского района Владимирской области. Трехэтажное кирпичное здание использовалось семьей в основном для летнего отдыха, хозяин планировал включить там на зиму газовый котел.

"Через некоторое время родные и соседи по даче забеспокоились, поскольку пенсионер не выходил на телефонную связь и не подавал признаки нахождения в доме. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили после вскрытия дома", — говорится в сообщении.

Около 01.00 мск 30 ноября из Москвы в дом приехали две дочери пенсионера и зять, чтобы заняться похоронами умершего. Но через некоторое время они также перестали выходить на связь с родными.

"На место прибыли сотрудники Следственного комитета и полиции, криминалисты и эксперты. В разных комнатах строения были обнаружены тела 43 и 46-летней женщин, а также 41-летнего мужчины. Обстановка, указывающая на затрудненность дыхания в помещениях, незамедлительно зафиксирована, в том числе наличие в воздухе высокой концентрации продуктов горения", — сообщает следствие.

По факту смерти четырех человек возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом.

Как выяснило следствие, газовый котел в дом устанавливался официально и прошел регистрацию на соответствие требованиям безопасности. Однако, по данным СК, в апреле 2018 года в связи с неполадками в системе "производилась замена либо ремонт газового оборудования, во всей вероятности, несанкционированным способом". Следствием назначены экспертизы, оцениваются действия лиц, производивших установку, обслуживание и ремонт газового оборудования.