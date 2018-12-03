Во Владимирской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

ВОРОНЕЖ, 3 дек — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели четырех человек от отравления угарным газом во Владимирской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Через некоторое время родные и соседи по даче забеспокоились, поскольку пенсионер не выходил на телефонную связь и не подавал признаки нахождения в доме. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили после вскрытия дома", — говорится в сообщении.
Около 01.00 мск 30 ноября из Москвы в дом приехали две дочери пенсионера и зять, чтобы заняться похоронами умершего. Но через некоторое время они также перестали выходить на связь с родными.
"На место прибыли сотрудники Следственного комитета и полиции, криминалисты и эксперты. В разных комнатах строения были обнаружены тела 43 и 46-летней женщин, а также 41-летнего мужчины. Обстановка, указывающая на затрудненность дыхания в помещениях, незамедлительно зафиксирована, в том числе наличие в воздухе высокой концентрации продуктов горения", — сообщает следствие.
Как выяснило следствие, газовый котел в дом устанавливался официально и прошел регистрацию на соответствие требованиям безопасности. Однако, по данным СК, в апреле 2018 года в связи с неполадками в системе "производилась замена либо ремонт газового оборудования, во всей вероятности, несанкционированным способом". Следствием назначены экспертизы, оцениваются действия лиц, производивших установку, обслуживание и ремонт газового оборудования.