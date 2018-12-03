В Нижегородской области один человек погиб в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка погибла во время аварии в Нижегородской области, причиной которой стали неправильно установленные колеса автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Вечером в воскресенье в Кстовском районе водитель ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

"В результате ДТП 17-летняя девушка погибла, ранения получили еще три человека, в том числе четырнадцатилетняя девочка – все они находились в автомобиле ВАЗ. Аварии можно было бы избежать, если бы один из водителей грамотно "переобул" машину – колеса на автомобиле были смонтированы протектором назад", — говорится в сообщении.