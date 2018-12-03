ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек — РИА Новости. Жительница Сургутского района ХМАО отдала 670 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей "освятить" деньги и вернуть их обратно, таким образом сняв с ее семьи "родовое проклятье", сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ведомство уточняет, что в отделение полиции обратилась 46-летняя жительница села Угут, которая в сентябре приобрела в интернете амулет от сглаза, после чего ей стали поступать звонки от неизвестных лиц, утверждавших, что на ее семью наложено проклятье. По стечению обстоятельств, у женщины в то же самое время заболели дети, поэтому она легко поверила злоумышленникам.

"За избавление близких от недуга на протяжении двух месяцев потерпевшая перевела на счет злоумышленников 670 тысяч рублей, а чеки по указанию тех же лжецелителей сжигала. По их утверждению, переведенные средства должна освятить некая "бабушка", после чего они должны были вернуться к женщине", — пояснили в пресс-службе.

По информации правоохранителей, получив деньги, неизвестные перестали выходить на связь, отключив телефон. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.