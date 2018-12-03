МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Получение премий директорами любых федеральных бюджетных учреждений, включая музеи, четко регламентировано и ограничено определенной суммой, ситуация с миллионными выплатами в РОСИЗО является беспрецедентной, считает замгендиректора Третьяковской галереи по экономике и финансам Елена Передерий.
"Это беспрецедентный случай. Гендиректор федерального бюджетного учреждения получает премию только на основании приказа Минкультуры РФ. Неважно, из какого источника выплачивается премия — субсидия это или приносящая доход деятельность. Квартальные премии ограничены размером, в трудовых соглашениях с руководителями все эти нормы закреплены", — сказала Передерий РИА Новости.
Как пояснила собеседница агентства, размер квартальной премии, например, в Третьяковской галерее, ограничен тремя окладами.
Ранее в понедельник глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сообщил РИА Новости, что ведомство направит в прокуратуру материалы проверки музейного центра.