МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Получение премий директорами любых федеральных бюджетных учреждений, включая музеи, четко регламентировано и ограничено определенной суммой, ситуация с миллионными выплатами в РОСИЗО является беспрецедентной, считает замгендиректора Третьяковской галереи по экономике и финансам Елена Передерий.

РОСИЗО – музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства. Минкультуры ранее заявило, что направило в РОСИЗО комиссию для проверки информации о получении руководством учреждения премий от 3 до 6 миллионов рублей. Проверка подтвердила, что премии на сумму более 15 миллионов рублей получили несколько сотрудников. В РОСИЗО РИА Новости пояснили, что премии были выплачены из внебюджетных средств за эффективную работу.

"Это беспрецедентный случай. Гендиректор федерального бюджетного учреждения получает премию только на основании приказа Минкультуры РФ. Неважно, из какого источника выплачивается премия — субсидия это или приносящая доход деятельность. Квартальные премии ограничены размером, в трудовых соглашениях с руководителями все эти нормы закреплены", — сказала Передерий РИА Новости.

Как пояснила собеседница агентства, размер квартальной премии, например, в Третьяковской галерее, ограничен тремя окладами.

Ранее в понедельник глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сообщил РИА Новости, что ведомство направит в прокуратуру материалы проверки музейного центра.