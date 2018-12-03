В Подмосковье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Два ребенка были обнаружены мертвыми в ходе тушения пожара в дачном доме в селе Покровское Дмитровского район, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Утром 29 ноября 2018 года в селе Покровское Дмитровского района произошло возгорание деревянного жилого дома, в котором проживала семья в составе 4-х человек: женщина с двумя сыновьями и ее сожитель. Из-за сильного задымления и быстро распространяющегося пламени спасти детей не удалось", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что при тушении пожара были обнаружены тела мальчиков шести и десяти лет. Установлено, что в связи с отключением электроэнергии деревянный дом обогревался с помощью топки дров.

"По предварительным данным эксперта, причиной пожара явилось возгорание пола в результате неисправной печи отопления", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Расследование уголовного дела продолжается.