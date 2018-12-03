В Челябинской области осудили мужчину, сжегшего заживо жену и свояка

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области Василия Борисенко за убийство своей жены и свояка (мужа ее сестры), с которым она якобы ему изменила, сообщила в понедельник пресс-служба облсуда.

По данным суда, 3 января 2018 года в квартире в поселке Кленовка Еманжелинского района Борисенко со своей семьей и сестрой жены с мужем праздновали наступление Нового года. Ночью его разбудила сестра жены и сообщила об измене его супруги с ее мужем. В алкогольном опьянении он избил супругу, затем поехал на автомобиле в дом свояка, где его избил и поместил в багажник машины. Вернувшись в квартиру, Борисенко также поместил свою жену в багажник, заехал в лес, и там поджег транспортное средство. Находившиеся в багажнике скончались, а 5 января Борисенко сообщил о преступлении сотрудникам полиции.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Василию Борисенко. Он признан виновным в убийстве двух лиц… Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденному назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)", — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ, уточняется в сообщении.