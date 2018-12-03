МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ущерб от падения крана на "Адмирала Кузнецов" составил "не такую большую сумму" в масштабах общего ремонта этого авианесущего крейсера, заявил журналистам в понедельник глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

После падения крана с плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе 30 октября зафиксированы 52 повреждения на палубе и корпусе авианосца, общая стоимость ущерба оценивается в сумму порядка 70 миллионов рублей.

"В масштабе общего ремонта корабля это не такая большая сумма. Изначально предполагалось ремонтировать и верхнюю палубу, и часть корпуса, поэтому не исключаю, что часть работ будет производиться без ущерба основному процессу ремонта", — сказал Рахманов.

По его словам, получили повреждения и смежные помещения, "но не критично, все восстанавливается, все ремонтируется".

В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область).